Бігун віддав свою медаль супернику, що заблукав на фініші. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 15:25, 27.09.2020 Оновлено: 15:28, 27.09.2020

Іспанська тріатлоніст Дієго Ментріда віддав свою бронзову медаль супернику, який перед самим фінішем легкоатлетичного етапу повернув не в той бік, заблукавши на маршруті.

На останніх метрах дистанції Ментріда біг четвертим за британським спортсменом Джеймсом Тiглем.

У заключному повороті Джеймс помилився в повороті. Ментріда, який вже встиг обігнати британця, зупинився, почекав поки той підбіжить, а потім пропустив його.

"Коли я побачив, що він збився зі шляху, я просто зупинився. Джеймс заслужив цю нагороду", – сказав на пресконференції Ментріда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15-кілометровий забіг у популярній гонці Сан-Сильвестр в бразильському Сан-Паулу завершився справжньою драмою. Бiгун втратив перемогу за метр до фінішу і не став рекордсменом.

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