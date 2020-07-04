Біатлоністка збірної України в купальнику знялася в "сміливій фотосесії"

Одна з лідерів збірної України з біатлону Ольга Абрамова викликала бурю коментарів у Instagram, виклавши спокусливе фото в чорній білизні.

31-річна спортсменка знялася на одній з вулиць Чернігова в чорному купальнику і на високих підборах.

"Сміливо другого місяця літа", – підписала кадр біатлоністка.

Instagram Ольги Абрамової

У коментарі шанувальники завалили дівчину компліментами,

"Що за красуня!","Сміливо не те слово","Фіга се", "Ах яка неймовiрна", "Ого", "Ну богиня", – написали користувачі під публікацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Абрамова взяла участь в еротичній фотосесії. Спортсменка знялася повністю оголеною в одній з московських фотостудій.

Нагадаємо, що уродженка Ульяновської області Ольга Абрамова прийняла рішення виступати за збірну України влітку 2012 року. У вересні 2014 року став чемпіонкою України з літнього біатлону.

У лютому 2016 року Абрамова попалася на допінгу - в її пробах був знайдений заборонений препарат мельдоній. У 2017-му Українка виграла суд у IBU, і річна дискваліфікація спортсменки анульована.