Американська гімнастка Джен Брикер збирає сотні захоплених коментарів своїми виступами незважаючи на те, що народилася в 1987 році без ніг.

Біологічні батьки відмовилися від дочки, але її усиновила пара, яких не лякала особливість дитини. Брикери хотіли зробити для дочки протези, проте вони виявилися незручними, тому дівчина відмовилася від них назавжди. Вона навчилася ходити і бігати на руках і стегнах, грала у волейбол, баскетбол і активно проводила час з друзями.

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

У 1996 році Джен, надихнувшись виступом на Олімпіаді спортивної гімнастки Домініки Мочану, вирішила також займатися спортом і досягла серйозного успіху. Брикер стала чемпіонкою штату, пізніше перекваліфікувавшись в повітряну акробатку.

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

У 2019 Джен вийшла заміж за Домініка Бауера. Зараз Брикер – затребувана спортсменка, акробатка. Її виступи зачаровують. На повітряних полотнах вона робить те, що іншим і не під силу. Джен веде активний і насичений спосіб життя, часто виступаючи публічно.

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Її головна фраза на виступі: "Ніколи не говори "не можу". Цей девіз вселили в Брикер її батьки. Вона вважає, що найголовніше – віра в себе.

"Коли з дитинства вам кажуть, що ви прекрасні, якими б не народилися, що можете робити все, що захочете, то вам все під силу", – заявила Брикер в одному з інтерв'ю.

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Безнога гімнастка підкорила мережу вірою в себе Instagram Джен Брикер

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська повітряна гімнастка Євгенія Асонова отримала серйозні травми на міжнародних змаганнях в латвійській Ризі. Акробатки діагностували перелом двох хребців, ушкодження спинного мозку, відсутність чутливості в ногах.