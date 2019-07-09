Безглузда смерть російської спортсменки: стали відомі деталі

Стали відомі обставини загибелі гравця збірної Росії з пляжного гандболу Катерини Корольової.

Як повідомляє Eurosport, спортсменка стрибнула з пірсу в забороненому для цього місці. Гандболістка не звернула уваги на відповідну табличку. Королева вже була без свідомості, коли медики прибули до місця події. Врятувати її не вдалося.

Про смерть Корольової стало відомо 8 липня.

Катерина Корольова Федерація гандболу України

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Тіло гандболістки було виявлено у водоймі поруч з майданчиком. Це сталося після завершення чемпіонату Європи з пляжного гандболу, який проходив з 2-го по 7 липня в польському Старе-Яблонкі. Спортсменка виступала за збірну Росії і клуб "Ставропілля" на позиції лівої крайньої. Вона займалася гандболом з 15 років.

Катерина Корольова vk.com

Катерина Корольова була однією з найбільш результативних гандболісток в складі національної команди. У семи матчах попереднього і втішних раундів вона забила 31 гол і посіла друге місце в списку бомбардирів збірної.

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