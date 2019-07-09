ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Безглузда смерть російської спортсменки: стали відомі деталі

1.1тЧитати матеріал російською

Стали відомі обставини загибелі гравця збірної Росії з пляжного гандболу Катерини Корольової.

Як повідомляє Eurosport, спортсменка стрибнула з пірсу в забороненому для цього місці. Гандболістка не звернула уваги на відповідну табличку. Королева вже була без свідомості, коли медики прибули до місця події. Врятувати її не вдалося.

Про смерть Корольової стало відомо 8 липня.

Катерина Корольова

Катерина Корольова

Федерація гандболу України

Новини
Найкрасивіша кіберспортсменка Росії померла безглуздою смертю

Тіло гандболістки було виявлено у водоймі поруч з майданчиком. Це сталося після завершення чемпіонату Європи з пляжного гандболу, який проходив з 2-го по 7 липня в польському Старе-Яблонкі. Спортсменка виступала за збірну Росії і клуб "Ставропілля" на позиції лівої крайньої. Вона займалася гандболом з 15 років.

Катерина Корольова

Катерина Корольова

vk.com

Катерина Корольова була однією з найбільш результативних гандболісток в складі національної команди. У семи матчах попереднього і втішних раундів вона забила 31 гол і посіла друге місце в списку бомбардирів збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії "обочечник" розчавив на смерть призера міжнародних змагань.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel