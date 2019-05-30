"Без таблеток помру": легендарна російська спортсменка зізналася в страшнiй хворобi

Дворазова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з фігурного катання Ірина Слуцька зізналася, що останнім часом страждає від страшної хвороби - васкуліту.
Така хвороба провокує імунопатологічні запалення судин.
Ірина Слуцька
ТАСС
"Я кожен день здавала кров протягом півроку, тому що зміни в аналізах погрожували мені смертю", - цитує sports.ru Слуцкую.
Щоб підтримувати свій стан, фігуристка змушена постійно вживати таблетки.
"Кожен день до кінця життя. Якщо не приймати, я помру", - зазначає спортсменка.
За словами Слуцької, завдяки своєчасному лікуванню її стан знаходиться в нормі. Вона також зауважила, що після успішного проходження терапії по ній писали наукові роботи, дивуючись з того, як з таким захворюванням можна жити.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Блохін в інвалідному візку шокував появою на фіналі Ліги Європи.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!