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"Без таблеток помру": легендарна російська спортсменка зізналася в страшнiй хворобi

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Дворазова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з фігурного катання Ірина Слуцька зізналася, що останнім часом страждає від страшної хвороби - васкуліту.

Така хвороба провокує імунопатологічні запалення судин.

Ірина Слуцька

Ірина Слуцька

ТАСС

"Я кожен день здавала кров протягом півроку, тому що зміни в аналізах погрожували мені смертю", - цитує sports.ru Слуцкую.

Щоб підтримувати свій стан, фігуристка змушена постійно вживати таблетки.

"Кожен день до кінця життя. Якщо не приймати, я помру", - зазначає спортсменка.

За словами Слуцької, завдяки своєчасному лікуванню її стан знаходиться в нормі. Вона також зауважила, що після успішного проходження терапії по ній писали наукові роботи, дивуючись з того, як з таким захворюванням можна жити.

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