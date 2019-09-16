Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Беленюк встановив унікальне досягнення, побивши рекорд України

526 Читати матеріал російською

Український борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк став першим в історії країни дворазовим чемпіоном світу з боротьби.

До цього жоден український спортсмен не був двічі найсильнішим в цій дисципліні з 1991 року.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

НОК України

Перше світове золото Беленюк завоював в 2015 році, ставши чемпіоном планети. Вдруге на найвищу вершину він піднявся 16 вересня 2019 року, здолавши у фіналі вагової категорії до 87 кг чемпіона Європи-2017, угорця Віктора Льорінца.

Новини
Український борець Беленюк виграв чемпіонат Європи

Таким чином, Жан - вже дворазовий чемпіон планети. Крім того, Беленюк є триразовим чемпіоном Європи, переможцем Європейських ігор-2019 і срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Жан Беленюк ефектно завоював "золото" Європейських ігор в Мінську.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Особа
Жан Беленюк
Місце
Казахстан Нур-Султан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel