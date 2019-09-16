Беленюк встановив унікальне досягнення, побивши рекорд України

Український борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк став першим в історії країни дворазовим чемпіоном світу з боротьби.

До цього жоден український спортсмен не був двічі найсильнішим в цій дисципліні з 1991 року.

Жан Беленюк НОК України

Перше світове золото Беленюк завоював в 2015 році, ставши чемпіоном планети. Вдруге на найвищу вершину він піднявся 16 вересня 2019 року, здолавши у фіналі вагової категорії до 87 кг чемпіона Європи-2017, угорця Віктора Льорінца.

Новини Український борець Беленюк виграв чемпіонат Європи

Таким чином, Жан - вже дворазовий чемпіон планети. Крім того, Беленюк є триразовим чемпіоном Європи, переможцем Європейських ігор-2019 і срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року Жан Беленюк ефектно завоював "золото" Європейських ігор в Мінську.

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