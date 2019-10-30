"Я цього не врахував": Беленюк поплатився за "насильство" в Раді

Знаменитий борець, Жан Беленюк, який потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", зізнався, що поплатився за насильство над собою, коли заснув на одному із засідань.

Жан Беленюк спить в Раді скріншот трансляції

"Коли приїхав з Казахстану, мені казали, що можу відпочити, нетреба себе силувати. Я справді був виснажений та ще й давалася взнаки різниця у часових поясах. Але як людина відповідальна усвідомлював, що раз знаходжуся в Києві, то засідання пропускати не повен. І пішов. Але організм почав мене підводити фізично. Я приліг на 30 секунд, а це відразу зняли. Є люди, які моніторять усе – хто які пише sms, чим займається. Я цього не врахував і поплатився. Тепер буду досвідченішим і не допускатиму слабкощів", - цитує Беленюк Главком.

Дворазовий чемпіон світу і олімпійський призер, переконаний, що ефективність роботи політика повинна оцінюватися не за тим, що він колись закрив очі.

"Але нехай. Буду уважнішим. Я знаю, що сфера моєї діяльності – спорт, я знаходжуся у відповідному комітеті, відповідаю за спорт високих досягнень. Тому намагаюся робити все від мене залежне, щоб посприяти розвиткові українського спорту, підготовці до майбутніх Олімпійських ігор", - підсумував спортсмен.

Нагадаємо, що 20 вересня на одному із засідань в парламенті Жана Беленюк застали сплячим, після чого він не вибачився, відбувшись жартом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жан Беленюк після перемоги на ЧС-2019 заявив, що це світова першість буде останнім в його кар'єрі.

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