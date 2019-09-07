Бейсболістові в матчі вдався трюк з "Матриці": опубліковано відео

Гравець "Торонто" Влад Герреро продемонстрував дива спритності в поєдинку Головної ліги бейсболу (MLB) США.

Під час одного з інінгів Герреро уникнув тег-ауту, ефектно ухилившись від суперника. Щоб провести тег-аут, гравець захисту повинен був торкнутися м'ячем гравця з команди нападу, коли той перебував між базами.

Бейсболіст "Торонто Блю Джейс" вже зловив м'яч і хотів торкнутися їм Влада, але той зміг першим торкнутися третьої бази.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Vladdy with the swim move. ??? "? pic.twitter.com/hqxyURVDsq - Subscribe to Cut4 on YouTube !!!! (@ Cut4) September 5, 2019

ЗМІ захопилися спритністю Герреро і порівняли його з персонажами культового бойовика "Матриця".

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