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8 вересня • оновлено в 11:13
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Бейсболістові в матчі вдався трюк з "Матриці": опубліковано відео

6.2т Читати матеріал російською

Гравець "Торонто" Влад Герреро продемонстрував дива спритності в поєдинку Головної ліги бейсболу (MLB) США.

Бейсболістові в матчі вдався трюк з "Матриці": опубліковано відео

Під час одного з інінгів Герреро уникнув тег-ауту, ефектно ухилившись від суперника. Щоб провести тег-аут, гравець захисту повинен був торкнутися м'ячем гравця з команди нападу, коли той перебував між базами.

Бейсболіст "Торонто Блю Джейс" вже зловив м'яч і хотів торкнутися їм Влада, але той зміг першим торкнутися третьої бази.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

ЗМІ захопилися спритністю Герреро і порівняли його з персонажами культового бойовика "Матриця".

Бейсболістові в матчі вдався трюк з "Матриці": опубліковано відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в бейсбольному матчі в США біта, що вилетіла з рук одного з гравців, вбила глядача. 9-річний Кайзер Карлайл знаходився в спеціальному захисному шоломі, але це не врятувало йому життя.

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Тема
бейсбол
Місце
США
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