У навчально-тренувальному центрі "Новогорськ", в якому на карантині були закриті 122 російських спортсмена, зафіксовано два випадки зараження на коронавірус.

"Новогорск" на карантині

"Заразився спортсмен з команди зі спортивної гімнастики", - цитує РБК заслуженого тренера з художньої гімнастики Ірину Вінер.

Вінер розповіла, що її гімнастки жили на базі в Хімках вже давно.

"У нас все було в порядку. Але до нас приєдналися люди, що жили в пансіонаті "Озеро Кругле", вони не здавали аналізи", - сказала тренер. Тренер заявила, що команда з художньої гімнастики залишиться, поки не закінчиться карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тренер Антон Кадушіна, що контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійної олімпійського турніру з боксу в Лондоні, заразився на коронавірус.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!