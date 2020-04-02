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2 квітня • оновлено в 21:01
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Базу "Новогорськ" з сотнею російських спортсменів заразили коронавірусом

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У навчально-тренувальному центрі "Новогорськ", в якому на карантині були закриті 122 російських спортсмена, зафіксовано два випадки зараження на коронавірус.

"Новогорск" на карантині

"Новогорск" на карантині

"Заразився спортсмен з команди зі спортивної гімнастики", - цитує РБК заслуженого тренера з художньої гімнастики Ірину Вінер.

Вінер розповіла, що її гімнастки жили на базі в Хімках вже давно.

"У нас все було в порядку. Але до нас приєдналися люди, що жили в пансіонаті "Озеро Кругле", вони не здавали аналізи", - сказала тренер. Тренер заявила, що команда з художньої гімнастики залишиться, поки не закінчиться карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тренер Антон Кадушіна, що контактував з українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійної олімпійського турніру з боксу в Лондоні, заразився на коронавірус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

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