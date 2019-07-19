Батько під час гри в гольф випадково вбив 6-річну доньку

Жахлива трагедія сталася на території одного з клубів в американському штаті "Юта" під час гри в гольф. Батько випадково вбив свою 6-річну доньку.

Арья Хілл

Як повідомляє Metro.co.uk, дівчинка мирно сиділа в гольф-карi, поки її тато займався гольфом. Після одного з ударів м'яч відлетів дівчинці в потилицю; удар виявився настільки сильним, що доньку доставили в госпіталь вже в критичному стані. Врятувати дитину лікарі не змогли.

"Арья була таким маленькою нахабою, вона була весела, креативна і унікальна і з любов'ю ставилася до всіх, з ким спілкувалася. В наших серцях залишилася величезна діра; все, що було в наших серцях, вона забрала з собою на небеса. Лети високо, мій маленький ангел", – заявила мати дівчинки.

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