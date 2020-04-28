Батько Хабіба вперше прокоментував госпіталізацію

Батько російського чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, опублікував перший пост в Instagram після госпіталізації, подякувавши лікарям.

"Хочу подякувати і привітати працівників швидкої допомоги. Воїни і рятівники в білих халатах", – підписав фотографію Абдулманап.

Абдулманап Нурмагомедов RT

Нагадаємо, що 25 квітня Нурмагомедов-старший був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Тест на коронавірус, який йому зробили, показав негативний результат. 57-річний Абдулманап є тренером по самбо і змішаним єдиноборствам. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абдулманап Нурмагомедов заявив, що батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій тренуватиме чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

5 березня Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап Нурмагомедов запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.