Батько Хабіба вилікувався від коронавірусу

Михайло Морозов Інші види спорту 10:37, 19.06.2020 Оновлено: 10:57, 19.06.2020

Батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, вилікувався від коронавірусу.

"Хабіб залишив повідомлення, що стан батька поліпшується, він видужує. І потім ще ми спілкувалися з одним спільним знайомим, він сказав, що на коронавірус Абдулманап уже не хворіє. У нього були ускладнення від операції на серці, яку він колись переніс", – цитує слова тренера Хабіба Хав'єра Мендеса Telegram-канал "НТВ".

Нагадаємо, що Абдулманапа було госпіталізовано наприкінці квітня з діагнозом пневмонія. У результаті різкого погіршення стану він був в екстреному порядку доставлений до Москви. Там йому діагностували коронавірус, який дав ускладнення. Знаменитий тренер провів тиждень у комі після інсульту та переніс операцію на серці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор заявив, що молиться за здоров'я тренера свого принципового суперника.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

"Три дні не спав": Порошенко подякував українцям за підтримку

Під судом у Києві влаштували акцію підтримки Порошенка. Фото і відео

На Україну чекають буремні події

На Донбасі загинув молодий морпіх ЗСУ: з'явилося фото Героя

Спливли резонансні факти про ексберкутівця, підозрюваного в побитті ветерана АТО