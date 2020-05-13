Батько Хабіба Нурмагомедова в комі в реанімації

Максим Богданов Інші види спорту 20:15, 13.05.2020 Оновлено: 22:41, 13.05.2020

Батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова – 57-річний Абдулманап Нурмагомедов – у важкому стані перебуває в Москві в одному з військових клінічних госпіталів.

У середу деякі дагестанські бійці ММА – зокрема, Іслам Махачев і Мовлід Хайбулаєв – виклали фотографії з тренером із закликом молитися за нього.

"В Абдулманапа дуже погане становище, він у комі, в Москві. Його тут (у Дагестані) лікували неправильно, виникло ускладнення. Його забрали на літаку і зараз він у Москві у військовому госпіталі. Він один там, родичів туди не пускають", – цитує "Спорт-Експрес" джерела в Дагестані.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов-старший був госпіталізований у Дагестані з підозрою на пневмонію, а пізніше перевезений до Москви.

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