Батько Хабіба Нурмагомедова госпіталізований

Максим Богданов Інші види спорту 16:49, 25.04.2020

Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, повідомив про свою госпіталізацію.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова
РБ

"Я лежу в лікарні, вибачте", - наводить слова Нурмагомедова-старшого "РБ". При цьому він не уточнив причини своєї госпіталізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абдулманап Нурмагомедов заявив, що батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко буде тренувати чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

5 березня Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.

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