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15 травня • оновлено в 12:41
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Батька Хабіба привела до коми зарядка в реанімації

10.4т
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Однією з причин серйозних ускладнень хвороби тренера і батька російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова, стало невиконання Абдулманапом приписів лікарів про повний спокiй.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, Нурмагомедов-старший займався зарядкою в лікарні, коли лікарі суворо прописали йому лежачий режим. Після цього йому стало гірше і Нурмагомедова перевели в загальну реанімацію. Абдулманап відмовлявся робити аналіз на коронавірус і лікарі не змогли його вмовити.

Батька Хабіба привела до коми зарядка в реанімації

До початку травня стан батька Хабіба не поліпшувався, родичі захотіли відправити його в Москву. Незважаючи на те, що сам Нурмагомедов хотів залишитися в лікарні Махачкали, там не було апарату ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації), який допомагає при гострій дихальній недостатності. Хабіб організував комерційний борт, і 2 травня Абдулманапа доставили в столичну лікарню, де у нього все ж виявили СOVID-19.

А 3-го числа у чоловіка стався інфаркт і його стан різко погіршився. Йому зробили операцію, підключили до апарату ЕКМО і ввели в медикаментозну кому. Стан Абдулманап залишається вкрай важким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня батько Хабіба був госпіталізований із підозрою на пневмонію. Здавалося, що його стан покращився, оскільки в своєму першому пості в Instagram після потрапляння в лікарню Абдулманап подякував лікарям.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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