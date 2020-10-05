Багаторазовий чемпіон Вірменії загинув на війні в Карабасі

Михайло Морозов Інші види спорту 14:25, 5.10.2020 Оновлено: 14:27, 5.10.2020

Багаторазовий чемпіон Вірменії з пауерліфтингу Татул Арутюнян помер під час бойових дій у Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на офіційній сторінці державної федерації пауерліфтингу, спортсмен загинув під час запеклих боїв. В організації висловили співчуття рідним і близьким Арутюняна.

Татул Арутюнян помер під час бойових дій у Нагірному Карабасі
Facebook Федерації пауерліфтингу Вірменії

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабасі поновились бої. Уряди Вірменії та невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з вільної боротьби Арсен Арутюнян поїхав на війну проти Азербайджану в Нагорний Карабах. Раніше футбольну першість Вірменії було призупинено через воєнний стану.

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