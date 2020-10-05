Багаторазовий чемпіон Вірменії загинув на війні в Карабасі

Багаторазовий чемпіон Вірменії з пауерліфтингу Татул Арутюнян помер під час бойових дій у Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на офіційній сторінці державної федерації пауерліфтингу, спортсмен загинув під час запеклих боїв. В організації висловили співчуття рідним і близьким Арутюняна.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабасі поновились бої. Уряди Вірменії та невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з вільної боротьби Арсен Арутюнян поїхав на війну проти Азербайджану в Нагорний Карабах. Раніше футбольну першість Вірменії було призупинено через воєнний стану.