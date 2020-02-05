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7 лютого • оновлено в 09:38
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"Багато марихуани": фігуристка, яка втекла з Росії, розповіла про своє життя

12.8т
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Фігуристка Катерина Куракова, що змінила російське громадянство на польське, поскаржилася на життя в Канаді, де зараз проходять її життя та тренування.

"У Канаді в квартирах немає пральних машин. Вони є в одному місці, і за кожне прання ти повинен платити. Тобто ти не можеш взяти та випрати одну пару шкарпеток і труси. Це в підсумку буде дуже дорого коштувати. Треба збирати та нести все разом. І в Канаді складніше стежити за вагою, тому що їжа там більш калорійна", – цитує слова Куракова агентство Sport24.

Катерина Куракова

Катерина Куракова

Газета.Ру

Вона також розповіла, що в Канаді її часто супроводжує неприємний запах, від якого у неї спочатку боліла голова.

"Ще в під'їздах неприємний запах. Думаю, ви знаєте, що в Канаді дозволена марихуана. Цього запаху дуже багато. Спочатку від нього дуже сильно боліла голова. Зате тепер я знаю, як це пахне. Це неприємно", – додала спортсменка.

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Тема
фігурне катання
Місце
Канада Торонто
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Неприятный запах в Канадет вызван многочисленными потомками понаехавших галицайских рагулей.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Korolev Vlad, , и лайкнуть себя не забыл. А если по существу, то без горячей воды почему-то систематически сидит К y е в.
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1
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Лазарев Ярослав, она же из пукистана приехала, поэтому и вонь с собой привезла
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Дура а купить себе стиральную машинку не пробывала???
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Червоний Данило
Червоний Данило
...Она также рассказала, что в Канаде ее часто сопровождает неприятный запах, от которого у нее поначалу болела голова.,,, Катенька, мыться нужно не периодически, А КАЖДЫЙ ДЕНЬ! это тебе не вонючая россия! что же то окаянная делаешь??? что же ты позоришь нацию русскую???!!!! МЫТЬСЯ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ, а не под мышками только!
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