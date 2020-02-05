"Багато марихуани": фігуристка, яка втекла з Росії, розповіла про своє життя

Фігуристка Катерина Куракова, що змінила російське громадянство на польське, поскаржилася на життя в Канаді, де зараз проходять її життя та тренування.

"У Канаді в квартирах немає пральних машин. Вони є в одному місці, і за кожне прання ти повинен платити. Тобто ти не можеш взяти та випрати одну пару шкарпеток і труси. Це в підсумку буде дуже дорого коштувати. Треба збирати та нести все разом. І в Канаді складніше стежити за вагою, тому що їжа там більш калорійна", – цитує слова Куракова агентство Sport24.

Катерина Куракова Газета.Ру

Вона також розповіла, що в Канаді її часто супроводжує неприємний запах, від якого у неї спочатку боліла голова.

"Ще в під'їздах неприємний запах. Думаю, ви знаєте, що в Канаді дозволена марихуана. Цього запаху дуже багато. Спочатку від нього дуже сильно боліла голова. Зате тепер я знаю, як це пахне. Це неприємно", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі російські фігуристи Костянтин Мілюков і Вікторія Сафонова поміняли спортивне громадянство та виступатимуть за Білорусь.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!