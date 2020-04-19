"Бачив вперше": фігурист розповів про паніку в США через коронавiрус

Американський фігурист російського походження Олексій Красножон розповів про те, як спостерігав паніку в магазинах США на тлі пандемії коронавiрусу.

Олексій Красножон sport24

"У нас є магазин Costco, на кшталт вашого "Ашана", де все в більших кількостях. Люди там стояли по 2-4 години. Зараз навіть деякі відкривають свій бізнес: закуповують для інших людей продукти, але з націнкою. Паніка почалася дуже-дуже рано, коли в інших країнах ніяких заходів ще не було введено. Я ще катався на льоду, все було відкрито", – цитує спортсмена sport24.

За словами Красножона він вирішив закупитися тільки на тиждень, вирішивши для себе, що не піддатися паніці.

"І вперше побачив, що багатьох продуктів, особливо довгого зберігання, на полицях не було. Макарони, курка, туалетний папір, паперові рушники, консерви, крупи, горіхи. Багато скуповували воду. У нас воду продають у величезних упаковках по 32 пляшки. І коли я заходив в магазин, бачив, що люди виносили по 5-6 таких упаковок", – підсумував Красножон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністка збірної України Ольга Абрамова зізналася, що на самому початку пандемії коронавiрусу впала в паніку через ситуацію в країні.