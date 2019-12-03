Автомобіль проломив стіну і в'їхав у гандбольний матч - відеофакт

Автомобіль в'їхав у стіну спортзалу, в якому в цей час проходив поєдинок молодіжного чемпіонату Швеції з гандболу.

Як повідомляє місцеве видання Expressen, 29-річний водій отримав пошкодження і був доставлений у лікарню. Чоловіка заарештували за підозрою у водінні в нетверезому стані і недбалості на дорозі.

На відео видно, як лунає гуркіт, а потім спортсмени і фанати в паніці біжать із трибун, побоюючись того, що машина може бути замінована і це теракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні колишній російський футболіст Віталій Бут, який став депутатом міської думи Новоросійська від партії Єдина Росія, збив дитину на пішохідному переході і втік із місця події.

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