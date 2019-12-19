Аргентинець виграв бій ММА за 9 секунд, не завдавши жодного удару

Цікавий випадок трапився в рамках турніру MMA Fight Night Championship у Хорватії, коли боснієць Аді Дураковіч програв бій за 9 секунд, не пропустивши жодного удару від аргентинця Франсіско Барріо.

Як повідомляє Чемпіонат, бійці вийшли на центр октагону та розпочали поєдинок, але вже за декілька секунд Дураковіч опустив руки і підійшов до судді та сказав йому, що здається. Бій тривав дев'ять секунд.

Бій Дураковіч проти Баррі Вести

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e – Barrele la pierna (@Barrelelapierna) December 14, 2019

"Я відчув сильний біль у грудях, в очах потемніло. Сказав рефері, що зі мною щось не так, і це останнє, що я пам'ятаю. Отямився в машині швидкої допомоги і знову знепритомнів. Потім прийшов до тями вже у лікарні", – заявив боснієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон ПАР з боксу Руанн Віссер безглуздим чином програв титульний бій ще до його початку.

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