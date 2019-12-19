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19 грудня • оновлено в 11:43
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Аргентинець виграв бій ММА за 9 секунд, не завдавши жодного удару

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Цікавий випадок трапився в рамках турніру MMA Fight Night Championship у Хорватії, коли боснієць Аді Дураковіч програв бій за 9 секунд, не пропустивши жодного удару від аргентинця Франсіско Барріо.

Як повідомляє Чемпіонат, бійці вийшли на центр октагону та розпочали поєдинок, але вже за декілька секунд Дураковіч опустив руки і підійшов до судді та сказав йому, що здається. Бій тривав дев'ять секунд.

Бій Дураковіч проти Баррі

Бій Дураковіч проти Баррі

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"Я відчув сильний біль у грудях, в очах потемніло. Сказав рефері, що зі мною щось не так, і це останнє, що я пам'ятаю. Отямився в машині швидкої допомоги і знову знепритомнів. Потім прийшов до тями вже у лікарні", – заявив боснієць.

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Тема
MMA
Місце
Хорватія
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Купили дураковичи билеты бой посмотреть,а посмотрели-высер!
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