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29 листопада • оновлено в 11:54
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Анальний секс і шантаж: тренер збірної України звинувачений у сексуальному насильстві

29.3т
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Майстер спорту зі скелелазіння Павло Векла розповів, що в період з 2005 до 2013 року піддавався сексуальному насильству з боку тренера збірної України зі скелелазіння Артура Печія.

Артур Печій

Артур Печій

4sport.ua

"Я був слабкою дитиною. Як тільки це сталося перший раз – я дуже боявся. Боявся зізнатися іншим – це ж ганьба. Далі був шантаж ... В Німеччині дітям ще в школі кажуть, що таке педофілія. І якщо хоч найменший натяк – до батьків і заяву в поліцію. У нас, на жаль, по іншому. Це слово я знайшов лише через багато років після, коли я вже вчився в університеті і почав читати в інтернеті, які можуть бути наслідки після анального сексу", - написав Векла у себе в Facebook.

Павло Векла

Павло Векла

Facebook Павла Векла

"Знайдена інформація не була смертельною, тому я як би змирився з цим. Я продав себе в сексуальне рабство. Так як я не міг нічого змінити. У мене не було ніякого впливу, ні друзів, ні тямущих психологів і юристів", – розповів Векла .

Печій планує брати участь у виборах глави федерації, які мають відбутися 7 грудня.

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Автор
Максим Богданов
Тема
скелелазіння
Місце
Україна
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
А чё творится в кёрлинге вАабще жесть.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Любовь слепа-полюбишь и козла.это уже личное для каждого.
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Andria Viktor
Andria Viktor
А может все было по любви.
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