Майстер спорту зі скелелазіння Павло Векла розповів, що в період з 2005 до 2013 року піддавався сексуальному насильству з боку тренера збірної України зі скелелазіння Артура Печія.

Артур Печій 4sport.ua

"Я був слабкою дитиною. Як тільки це сталося перший раз – я дуже боявся. Боявся зізнатися іншим – це ж ганьба. Далі був шантаж ... В Німеччині дітям ще в школі кажуть, що таке педофілія. І якщо хоч найменший натяк – до батьків і заяву в поліцію. У нас, на жаль, по іншому. Це слово я знайшов лише через багато років після, коли я вже вчився в університеті і почав читати в інтернеті, які можуть бути наслідки після анального сексу", - написав Векла у себе в Facebook.

Павло Векла Facebook Павла Векла

"Знайдена інформація не була смертельною, тому я як би змирився з цим. Я продав себе в сексуальне рабство. Так як я не міг нічого змінити. У мене не було ніякого впливу, ні друзів, ні тямущих психологів і юристів", – розповів Векла .

Печій планує брати участь у виборах глави федерації, які мають відбутися 7 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії тренер кілька років ґвалтував школярку. Московські слідчі порушили кримінальну справу стосовно 40-річного індивідуального тренера з бойових мистецтв.

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