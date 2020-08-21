Анаконда: вийшов трейлер фільму про українську дзюдоїстку Білодід

Михайло Морозов Інші види спорту 11:15, 21.08.2020

На YouTube-каналі Mitsubishi Motors в Україні був опублікований трейлер документального фільму "Анаконда", в якому розповідається про українську дзюдоїстку Дар'ю Білодід.

"Як українській дівчині з модельною зовнішністю вдалося отримати дворазове світове чемпіонство з дзюдо? І чому після цих перемог Дар'ю Білодід назвали української анакондою? Дізнаєтеся 28 серпня о 22:00", – підписано відео на офіційній сторінці автомобільного бренду в YouTube.

Відзначимо, що спочатку прем'єра фільму мала відбутися 25 березня.

Нагадаємо, що Білодід є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в категорії до 48 кг (Баку-2018 і Токіо-2019), переможницею Європейських ігор в Мінську в 2019 році та чемпіонкою Європи-2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я зайняла 12-те місце в рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

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