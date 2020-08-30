Анаконда: вийшов фільм про українську дзюдоїстку Білодід

Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала героїнею документального фільму "Анаконда", прем'єра якого відбулася 29 серпня.

17-хвилинна стрічка була опублікована на YouTube-каналі Mitsubishi Motors в Україні. У фільмі розповідається, хто головна суперниця Дар'ї, з якими проблемами вона стикається кожен день, і чому саме "Анаконда".

"П'єдестал, золота медаль, квіти і оплески захоплених глядачів. Ми бачимо красиву верхівку айсберга, коли переможець отримує все: визнання, спонсорські контракти, глянцеві фотосесії. Але що насправді потрібно для завоювання титулу наймолодшої дворазової чемпіонки світу з дзюдо? Які зусилля були потрібні на кожному етапі шляху до підкорення Олімпу і хто головний суперник?" – йдеться в описі.

Дар'я Білодід з татом, мамою і знімальною групою Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід на прем'єрі фільму Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я зайняла 12-е місце в рейтингу кращих спортсменок 2019 року, який склав Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).