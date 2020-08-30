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Анаконда: вийшов фільм про українську дзюдоїстку Білодід

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,1 т.
Дар'я Білодід

Про Дар'ю Білодід вийшов фільм.

Прославлена українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала героїнею документального фільму "Анаконда", прем'єра якого відбулася 29 серпня.

17-хвилинна стрічка була опублікована на YouTube-каналі Mitsubishi Motors в Україні. У фільмі розповідається, хто головна суперниця Дар'ї, з якими проблемами вона стикається кожен день, і чому саме "Анаконда".

"П'єдестал, золота медаль, квіти і оплески захоплених глядачів. Ми бачимо красиву верхівку айсберга, коли переможець отримує все: визнання, спонсорські контракти, глянцеві фотосесії. Але що насправді потрібно для завоювання титулу наймолодшої дворазової чемпіонки світу з дзюдо? Які зусилля були потрібні на кожному етапі шляху до підкорення Олімпу і хто головний суперник?" – йдеться в описі.

Дар'я Білодід з татом, мамою і знімальною групою

Дар'я Білодід з татом, мамою і знімальною групою Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід на прем'єрі фільму

Дар'я Білодід на прем'єрі фільму Instagram Дар'ї Білодід

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дар'я зайняла 12-е місце в рейтингу кращих спортсменок 2019 року, який склав Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

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Дар'я Білодід
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