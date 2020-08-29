Американського футболіста вбили уві сні

Максим Іншаков Інші види спорту 17:57, 29.08.2020 Оновлено: 17:57, 29.08.2020

Гравця в американський футбол Сенкеса Джермейна Перрі вбили уві сні, повідомляє WTXL.

Напад на футболіста було скоєно вночі. Поліція відреагувала на повідомлення про стрілянину і виявила пораненого Перрі. Спортсмен був доставлений в лікарню, де пізніше помер.

Прибулі на місце злочину експерти виявили гільзи біля багатоквартирного будинку, де проживав Перрі. Також вони знайшли сліди від пострілів на стінах, що дозволяє стверджувати, що стрілянина велася зовні.

17-річний Перрі виступав за команду середньої школи округу Брукс "Тройанс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький футболіст виступає в складі аматорського клубу "Бурса Йилдирим Суперечка", вбив свого п'ятирічного сина подушкою.

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