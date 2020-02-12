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12 лютого • оновлено в 06:57
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Американський рестлер стрибнув з балкона другого поверху і вирубав трьох суперників: приголомшливе відео

1.7т
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Відомий американський рестлер Пі Джей Хоукс відзначився диким вчинком під час одного з шоу, яке відбулося в торговому центрі Луїзіани.

Спортсмен зважився на стрибок з балкона другого поверху, чим просто ошелешив усіх глядачів.

стрибок Пі Джея Хоукса

стрибок Пі Джея Хоукса

У рингу в цей час боролися відразу троє рестлерів, які абсолютно не звертали уваги на те, що відбувається навколо. Хоукс переліз через поручні і, перехрестившись, стрибнув вниз. Пі Джей приземлився точно на своїх суперників, яких збив з ніг і відправив на настил ринг.

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Сотні глядачів були приголомшені таким вчинком атлета. "Як відомо, яструби літають. Вони просто не сказали, що роблять це з другого поверху торгового центру", – прокоментував відео Хоукс на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дагестанський боєць змішаних єдиноборств зламав шию під час бою.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
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