Американський рестлер стрибнув з балкона другого поверху і вирубав трьох суперників: приголомшливе відео

Відомий американський рестлер Пі Джей Хоукс відзначився диким вчинком під час одного з шоу, яке відбулося в торговому центрі Луїзіани.

Спортсмен зважився на стрибок з балкона другого поверху, чим просто ошелешив усіх глядачів.

стрибок Пі Джея Хоукса

У рингу в цей час боролися відразу троє рестлерів, які абсолютно не звертали уваги на те, що відбувається навколо. Хоукс переліз через поручні і, перехрестившись, стрибнув вниз. Пі Джей приземлився точно на своїх суперників, яких збив з ніг і відправив на настил ринг.

Hawx's are known to fly, they just didnt tell you it was off the second story of the mall. 🤼♂️🕊 @WildKatSports @ LukeHawx504 pic.twitter.com/C8iJNWWrT0 - PJ Hawx (@pj_hawx) February 10, 2020

Сотні глядачів були приголомшені таким вчинком атлета. "Як відомо, яструби літають. Вони просто не сказали, що роблять це з другого поверху торгового центру", – прокоментував відео Хоукс на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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