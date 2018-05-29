Американський пілот дивом залишився живий під час гонки: відео

Пілот команди Andretti Autosport 23-річний Зак Віх під час гонки Indy 500 дивним чином уникнув катастрофи.

На одному з піт-стопів витік палива призвів до займання автомобіля. Вогонь швидко поширився з паливного бака на шасі, а також охопив полум'ям частину простору, де знаходилися механіки команди.

Замість того, щоб залишити автомобіль, член команди скомандував пілоту їхати.

Пілот дав по газах, і швидкість, що зросла, разом з силою тяги допомогли загасити вогонь.

Індіанаполіс 500 - автомобільна гонка, що проводиться щорічно на автодромі "Індіанаполіс Мотор Спідвей" (Індіанаполіс, США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монако пройшов черговий етап гонок у класі Формула-1.