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Американський пілот дивом залишився живий під час гонки: відео

1.1тЧитати новину російською

Пілот команди Andretti Autosport 23-річний Зак Віх під час гонки Indy 500 дивним чином уникнув катастрофи.

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На одному з піт-стопів витік палива призвів до займання автомобіля. Вогонь швидко поширився з паливного бака на шасі, а також охопив полум'ям частину простору, де знаходилися механіки команди.

Замість того, щоб залишити автомобіль, член команди скомандував пілоту їхати.

Пілот дав по газах, і швидкість, що зросла, разом з силою тяги допомогли загасити вогонь.

Індіанаполіс 500 - автомобільна гонка, що проводиться щорічно на автодромі "Індіанаполіс Мотор Спідвей" (Індіанаполіс, США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монако пройшов черговий етап гонок у класі Формула-1.

Місце
СШАІндіанаполіс
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