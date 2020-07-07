Американський футболіст підписав найдорожчий контракт в історії спорту

Американський футболіст з команди Національної футбольної ліги (НФЛ) "Канзас Сіті Чіфс" Патрік Махоумс підписав новий контракт, який став найдорожчим в історії спорту.

Як повідомляє видання CNN, футболіст, який виграв титул найціннішого гравця НФЛ і привів "Канзас Сіті" до перемоги в Супербоулі, підписав з командою угоду до 2031 року. 10-річне продовження контракту обійдеться "Чіфс" у 450 мільйонів доларів. Якщо врахувати нинішню зарплату Махоумса, то в 2020-2031 роках він заробить 503 мільйони доларів. Він був обраний своєю командою під десятим номером у першому раунді драфту 2017 року.

Відзначимо, що раніше рекорд належав бейсболістові з "Лос-Анджелес Енджелс" Майку Трауту, який в березні 2019 року підписав 12-річний контракт на суму 426,5 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першим мільярдером в історії футболу.