Американський фанат безглуздо підпалив свій автомобіль, святкуючи чемпіонство. Відео

Один з фанатів американської бейсбольної команди "Лос-Анджелес Доджерс" безглуздим чином підпалив свій автомобіль, святкуючи перше за 32 роки чемпіонство своїх улюбленців.

У Twitter-акаунті Майка Роджерса з'явився ролик, на якому видно, як один з уболівальників виконував круговий дрифт на своїй машині, але наїхав на феєрверк, в результаті чого вона загорілася. Після цього до нього з усіх боків почали бігти люди, щоб допомогти загасити вогонь.

У фінальній серії Головної ліги бейсболу (МЛБ) "Доджерс" виявилися сильнішими за команду "Тампа-Бей Рейс", перемігши із загальним рахунком 4:2. Для клубу з Лос-Анджелеса це чемпіонство стало сьомим в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час одного з матчів венесуельський бейсболіст Алекс Ромеро вдарив суперника битою і спровокував масову бійку.