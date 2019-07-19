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Американський чемпіон помер безглуздою смертю в 32 роки

2.5т Читати матеріал російською

Колишній гравець в американський футбол Мітч Петрус помер у віці 32 років. Причиною смерті став сонячний удар.

Як повідомляє NBC, Петрус весь день пропрацював на відкритому повітрі. Колишній спортсмен працював на сімейному підприємстві в окрузі Лонок, Арканзас. Температура повітря в той день була близька до 40 градусів Цельсія. Для даного регіону також характерна висока вологість.

Петрус відомий за виступами за клуби Національної футбольної ліги (НФЛ). У 2010-му році він був задрафтований "Нью-Йорк Джайентс", де він виступав з 2010 по 2012 рік. Після цього Петрус грав за "Нью-Інгленд Петріотс" і "Теннессі Тайтенс". Після грудня 2012-го Петрус не виступав за команди НФЛ.

Найвищим досягненням для Петрус стало завоювання Суперкубка в 2011 році. Тоді його клуб "Нью-Йорк Джайентс" переграв "Нью-Інгленд Петріотс" з рахунком 21:17.

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Тема
американський футбол
Місце
США
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