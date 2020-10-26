Американський боєць дебютував в UFC з нокауту за 18 секунд. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 21:55, 26.10.2020 Оновлено: 22:16, 26.10.2020

Американський боєць змішаних єдиноборств Філ Хос здобув впевнену перемогу у своєму дебютному поєдинку під егідою промоушену UFC на 254-му номерному турнірі організації.

Уже в першому раунді бою він відтіснив свого суперника Джейкоба Малкоуна до краю октагону та завдав кілька потужних ударів. Після одного з них австралієць похитнувся, чим одразу скористався Хос, закінчивши протистояння нокаутом за 18 секунд.

Зазначимо, що для Малкоуна цей поєдинок також став дебютним в UFC, а поразка – першою в професійній кар'єрі. До цього на його рахунку було чотири перемоги. Що стосується Хоса, то він переміг удев'яте й має в пасиві два програші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головному бою UFC 254 росіянин Хабіб Нурмагомедов узяв гору над Джастіном Гетжі й сенсаційно завершив кар'єру.

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