Американський футболіст помер у 28 років від серцевого нападу

Гравець в американський футбол Лоренцо Тальяферро, відомий за виступами за "Балтимор Райвенс", помер у 28 років, повідомляє The Mirror.

Про смерть свого ексгравця повідомив клуб Національної футбольної ліги (НФЛ). Зазначається, що Тальяферро помер від серцевого нападу.

"Ми дуже засмутилися, коли дізналися про смерть Лоренцо. Він був добрим, розумним, поважним і рішучим парубком – тим, хто завжди був відданий своїм товаришам по команді. Його любили всі в нашій організації. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Лоренцо. Нехай він спочиває з миром" – йдеться в заяві тренера Джона Гарбо.

Тальяферро обрали "Райвенс" на драфті 2014 року. Він захищав кольори клубу впродовж трьох сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць змішаного стилю Серджіо да Сільва, який здобув свого часу сім перемог у Bellator і Cage Fury Fighting Championships, помер у віці 34 років.