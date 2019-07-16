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"А на парад грошей немає?" Зеленського рознесли за ідею проведення Олімпіади в Україні

7.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський був розкритикований за ініціативу проведення в нашій країні Олімпійських ігор.

Під час зустрічі з президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Сергієм Бубкою та міністром спорту Ігорем Ждановим глава держави озвучив ідею чотирирічного стратегічного плану з будівництва необхідної інфраструктури.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт президента України

Володимир Зеленський зі збірною України з футболу U-20

Володимир Зеленський зі збірною України з футболу U-20

Сайт президента України

"Нам потрібен певний план, ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі та прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними. Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягнути", – наводить слова Зеленського сайт президента.

На сторінці Офісу президента України в соціальній мережі Facebook ця заява потрапила під шквал критики. Зокрема, Зеленському нагадали про відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

"Тобто "300 млн" на парад у бюджеті немає, а декілька мільярдів і не гривень на Олімпіаду є?", "Олімпіаду не проводити! Гроші на проведення роздати нашим спортсменам!", "А виборці президента зможуть намазати Олімпійські ігри на хліб?" – їдко зазначили українці.

"А на парад грошей немає?" Зеленського рознесли за ідею проведення Олімпіади в Україні
"А на парад грошей немає?" Зеленського рознесли за ідею проведення Олімпіади в Україні
"А на парад грошей немає?" Зеленського рознесли за ідею проведення Олімпіади в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Швеція не змогли отримати права на проведення жіночого чемпіонату Європи з баскетболу 2021 року.

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Особа
Володимир Зеленський
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Гланый Калибр
Гланый Калибр
По прыжкам в сторону ?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Клоун вошел в раж""поставлю шапито у каждом селище,клянусь булавою""!!
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
Дороги отремонтируй, несчастье.
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