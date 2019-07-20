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96-річний бігун встановив новий світовий рекорд

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Рой Енглерт з Вірджинії переміг на чемпіонаті з легкої атлетики USATF Masters Outdoor. 96-річний бігун подолав п'ять кілометрів за 42 хвилини.

Таким чином літній спортсмен встановив новий світовий рекорд, поліпшивши попереднє досягнення на 8 хвилин

"Це весело. Але найвеселіший момент настає, коли ви перетинаєте фінішну лінію. Я не вважаю себе джерелом натхнення. Вигравати легше, коли пережив інших конкурентів", – цитує рекордсмена Runners World.

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Тема
легка атлетика
Місце
США
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