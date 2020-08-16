80-річна рекордсменка світу попалася на допінгу

Максим Іншаков Інші види спорту 23:39, 16.08.2020

80-річна американська велогонщиця Барбара Жікель дискваліфікована на рік за вживання допінгу, повідомляє Американське антидопінгове агентство (USADA).

Жікель в серпні 2019 року встановила світовий рекорд у своїй віковій категорії, проїхавши 500 м за 44,062. Після цього спортсменку попросили здати допінг-тест, який показав наявність метилтестостерону.

Барбара Жікель з нагородою
Facebook Барбари Жікель

Жікель повідомила, що приймала препарат з цією речовиною з 2005 року, але жодного разу не повідомляла про це в USADA.

Одного разу вона намагалася отримати терапевтичний виняток (TUE) на застосування препарату, але їй відмовили, так як вважали, що у неї немає для цього достатніх медичних показань.

В результаті USADA прийшло до висновку, що спортсменка намагалася отримати перевагу і дискваліфікувало її на рік, позбавивши ряду титулів. Жікель намагалася оскаржити це рішення в суді, але програла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13-кратний чемпіон світу з лижних гонок Петтер Нортуг затриманий поліцією за перевищення швидкості. Після проходження медекспертизи в крові дворазового олімпійського чемпіона 2010 року був виявлений кокаїн.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

У Росії на дорозі в Білорусь помітили колону військової техніки. Фото

Біля кордонів України знайшли "кладовище" згорілої військової техніки Росії. Фото

В Україну повертається спека під +30. Карта погоди

У Білорусі на тлі "антимайдану" провели в останню путь жертву протестів. Фото

Мінськ передачею Росії "вагнерівців" показав, що відносини з Україною нічого не варті – ОПУ