80-річна рекордсменка світу попалася на допінгу

80-річна американська велогонщиця Барбара Жікель дискваліфікована на рік за вживання допінгу, повідомляє Американське антидопінгове агентство (USADA).

Жікель в серпні 2019 року встановила світовий рекорд у своїй віковій категорії, проїхавши 500 м за 44,062. Після цього спортсменку попросили здати допінг-тест, який показав наявність метилтестостерону.

Барбара Жікель з нагородою Facebook Барбари Жікель

Жікель повідомила, що приймала препарат з цією речовиною з 2005 року, але жодного разу не повідомляла про це в USADA.

Одного разу вона намагалася отримати терапевтичний виняток (TUE) на застосування препарату, але їй відмовили, так як вважали, що у неї немає для цього достатніх медичних показань.

В результаті USADA прийшло до висновку, що спортсменка намагалася отримати перевагу і дискваліфікувало її на рік, позбавивши ряду титулів. Жікель намагалася оскаржити це рішення в суді, але програла.

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