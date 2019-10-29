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29 жовтня • оновлено в 17:10
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8 разів за 13 секунд: знаменитий український дзюдоїст вразив фантастичним трюком – відеофакт

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Чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи з дзюдо українець Георгій Зантарая запустив новий челендж.

На своїй сторінці в Instagram дзюдоїст опублікував відео, на якому він 8 разів за 13 секунд кинув опудало на прогин, а в підписі до ролика запропонував іншим українським спортсменам похвалитися своїми досягненнями.

Друзі Зантараї в коментарях захопилися неабиякими здібностями українського олімпійця. "Прикольно виглядає", - написав гімнаст Олег Верняєв.

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Інші користувачі також схвалили старт нового челенджу, але обмежилися лише словами замість дій. "Я 10 разів можу", "Я можу раз, але з усієї сили і від душі", "Так може тільки Георгій! Красиво", - зізнаються шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращі дзюдоїсти України зустрілися з Володимиром Зеленським та отримали високі державні нагороди.

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Особа
Георгій Зантарая
Місце
Україна
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