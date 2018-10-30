8 гопників напали на бійця ММА: опубліковані фото наслідків (18+)

Банда з восьми грабіжників, озброєних ножами, напала на тренера з бойових мистецтв Луїса Ніколсона. Інцидент стався у Ессексі, Англія.

"Я йшов у своїх справах, аж раптом до мене підійшли восьмеро чоловік і вирішили відібрати в мене те, що я заробив своєю працею. Словом, я сказав, що готовий битися, тому що не збирався віддавати телефон. Зараз я розумію, що це було нерозумно", — цитує The Sun 22-річного бійця ММА.

Незважаючи на професійні навички, Ніколсон отримав декілька поранень ножем.

"Я робив усе можливе, щоб тримати їх у страху. Мені навіть вдалося вдарити двох по обличчю, після чого вони впали на землю. Бій тривав лише дві хвилини, коли вони дістали ножі й почали наносити ними удари. Я повинен сказати без тіні сумніву, що бойові мистецтва врятували моє життя. Мене б тут не було, якби я не вмів утримувати супротивника на відстані. Але не можу сказати, що цього достатньо, щоб вижити", — зазначив молодий боєць.

(Увага! Фото 18+)

Луїс Ніколсон The Sun

Луїс Ніколсон The Sun

Луїс Ніколсон The Sun

Луїс Ніколсон The Sun

Луїс Ніколсон The Sun

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