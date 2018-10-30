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8 гопників напали на бійця ММА: опубліковані фото наслідків (18+)

12.2тЧитати матеріал російською

Банда з восьми грабіжників, озброєних ножами, напала на тренера з бойових мистецтв Луїса Ніколсона. Інцидент стався у Ессексі, Англія.

"Я йшов у своїх справах, аж раптом до мене підійшли восьмеро чоловік і вирішили відібрати в мене те, що я заробив своєю працею. Словом, я сказав, що готовий битися, тому що не збирався віддавати телефон. Зараз я розумію, що це було нерозумно", — цитує The Sun 22-річного бійця ММА.

Незважаючи на професійні навички, Ніколсон отримав декілька поранень ножем.

"Я робив усе можливе, щоб тримати їх у страху. Мені навіть вдалося вдарити двох по обличчю, після чого вони впали на землю. Бій тривав лише дві хвилини, коли вони дістали ножі й почали наносити ними удари. Я повинен сказати без тіні сумніву, що бойові мистецтва врятували моє життя. Мене б тут не було, якби я не вмів утримувати супротивника на відстані. Але не можу сказати, що цього достатньо, щоб вижити", — зазначив молодий боєць.

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(Увага! Фото 18+)

Луїс Ніколсон

Луїс Ніколсон

The Sun

Луїс Ніколсон

Луїс Ніколсон

The Sun

Луїс Ніколсон

Луїс Ніколсон

The Sun

Луїс Ніколсон

Луїс Ніколсон

The Sun

Луїс Ніколсон

Луїс Ніколсон

The Sun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії тендітна фітнес-тренерка зламала гопникам щелепу і ребра.

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Місце
Англія
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