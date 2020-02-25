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25 лютого • оновлено в 14:54
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8 годин у планці: американський пенсіонер встановив неймовірний рекорд

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62-річний американець Джордж Худ вистояв у планці 8 годині 15 хвилин і 15 секунд і приблизно на 14 хвилин перевершив попередній світовий рекорд. Це дозволило йому потрапити у Книгу рекордів Гіннесса.

Джордж Худ – колишній морський піхотинець. При підготовці до свого досягнення він в цілому простояв в планці близько 2100 годин. Дохід від рекорду він збирається направити в організацію, що займається питаннями психічного здоров'я.

"Стою в планці 4-5 годин в день. Також в день я роблю 700 віджимань, 2 тисячі вправ на прес по 100 разів за підхід і 500 присідань. Для верхньої частини тіла і рук приблизно в день я роблю 300 вправ з гантелями", – розповів 62-річний пенсіонер в інтерв'ю CNN.

Його нова мета – світовий рекорд за кількістю віджимань за одну годину. Щоб перевершити діючий найкращий результат, йому потрібно віджатися не менше 2 807 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, індієць побив світовий рекорд Болта на стометрівці під час незвичайного забігу з буйволами.

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Автор
Денис Карпов
Місце
США
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