62-річний американець Джордж Худ вистояв у планці 8 годині 15 хвилин і 15 секунд і приблизно на 14 хвилин перевершив попередній світовий рекорд. Це дозволило йому потрапити у Книгу рекордів Гіннесса.

Джордж Худ – колишній морський піхотинець. При підготовці до свого досягнення він в цілому простояв в планці близько 2100 годин. Дохід від рекорду він збирається направити в організацію, що займається питаннями психічного здоров'я.

This man just broke the world record for the longest time doing a plank at 8 hours, 15 minutes and 15 seconds.



He trained 4-5 hours a day in the plank pose. Each day, he also did 700 pushups, 2,000 situps, 500 leg squats and approximately 300 arm curls. https://t.co/AMeYDjJqJO pic.twitter.com/hLsHvNoqlr