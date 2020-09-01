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73-річний Шварценеггер показав, якою вправою тримає себе в формі. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
6,4 т.
Арнольд Шварцнеггер

Арнольд Шварцнеггер.

Легендарний актор і переможець конкурсу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер показав улюблену вправу для підтримки відмінної фізичної форми.

Ексгубернатор Каліфорнії у себе в Instagram виклав відео, на якому робить тягу штанги до грудей. Ця вправа навантажує одразу кілька великих м'язових груп спини.

"Старий, але не застарілий. Тяга T-образної штанги – одна з моїх улюблених вправ. Ось вам мотивація до понеділка!" – підписав короткий ролик Термінатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня Шварценеггер вперше став дідусем – у його дочки Кетрін і її чоловіка Кріса Пратта народилася перша дитина.

Раніше Залізний Арні вразив шанувальників новим відео, на якому продемонстрував "шпагат" на кухонному столі.

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Арнольд Шварцнегер
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