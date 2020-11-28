62-кілограмова дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 02:00, 28.11.2020

У межах поп-MMA промоушену "Наша справа" відбувся незвичайний бій, у якому взяла участь дівчина-боєць змішаних єдиноборств Дарина Маздюк і блогер Григорій Чистяков.

На YouTube-каналі організації з'явилося відео протистояння, яке закінчилося вже в середині першого раунду. Спочатку 240-кілограмовий чоловік навалився на спортсменку всім тілом, спробувавши затиснути її біля сітки, проте 62-кілограмова Маздюк зуміла стримати його тиск.

Після відновлення поєдинку Дарина завдала супернику удару по голові, після якого він опинився на канвасі. Дівчина-боєць продовжила добивати Чистякова, і вже через 10-15 секунд він здався.

Маздюк провела п'ять поєдинків у MMA. В її активі чотири перемоги за однієї поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник російського бійця змішаних єдиноборств Федора Ємельяненка бразилець Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів.

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