6-місячний малюк встановив світовий рекорд у водних лижах. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 20:40, 22.09.2020 Оновлено: 21:30, 22.09.2020

6-місячний американець Річ Кейсі Хамферіс побив світовий рекорд, ставши наймолодшим водним лижником на планеті.

Відео, де карапуз безстрашно розсікає води озера Пауелл у штаті Юта, розмістили батьки юного спортсмена.

"На свій шестимісячний день народження я катався на водних лижах. Мабуть, це велика справа", – йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що попередній світовий рекорд у цьому спорті встановила юна Залу Сент-Онджей із Флориди. Чотири роки тому вона прокотилася по воді у віці 6 місяців і 27 днів.

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