58-річна кикбоксерша нокаутувала 21-річну суперницю

58-річна кикбоксерша Лаура Лі Джонс нокаутувала 21-річну Рей Остемповскі на турнірі Shamrock FC 326.

У третьому раунді поєдинку Джонс притиснула Остемповскі до клітки і завдала серію ударів, після якої дівчина сіла на настил і не змогла піднятися. Джонс здобула перемогу в першому ж бою під егідою Shamrock FC.

