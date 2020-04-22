58-річна кикбоксерша нокаутувала 21-річну суперницю

58-річна кикбоксерша Лаура Лі Джонс нокаутувала 21-річну Рей Остемповскі на турнірі Shamrock FC 326.

У третьому раунді поєдинку Джонс притиснула Остемповскі до клітки і завдала серію ударів, після якої дівчина сіла на настил і не змогла піднятися. Джонс здобула перемогу в першому ж бою під егідою Shamrock FC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті набирає популярність потужний нокаут від двометрового українського боксера муай-тай.

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який в минулому році виграв чемпіонат світу, вирубав опонента вбивчим ударом коліна в голову.

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