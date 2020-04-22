58-річна кикбоксерша нокаутувала 21-річну суперницю

58-річна кикбоксерша Лаура Лі Джонс нокаутувала 21-річну Рей Остемповскі на турнірі Shamrock FC 326.
У третьому раунді поєдинку Джонс притиснула Остемповскі до клітки і завдала серію ударів, після якої дівчина сіла на настил і не змогла піднятися. Джонс здобула перемогу в першому ж бою під егідою Shamrock FC.
🧝🏼♀️ 58-year-old Laura Lee Jones gets it done in the 1st RD vs. 21-year-old opponent at # ShamrockFC326 🧝🏼♀️ @GIFsZP- Shamrock FC (@Shamrock_FC) December 8, 2019
WATCH: https://t.co/kjIgv5yYXD pic.twitter.com/I8JHBfXk8C
Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті набирає популярність потужний нокаут від двометрового українського боксера муай-тай.
29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який в минулому році виграв чемпіонат світу, вирубав опонента вбивчим ударом коліна в голову.
Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!