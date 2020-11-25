500 000 грн отримали вчителі-новатори на свої проєкти від Parimatch Foundation

25 листопада відбулось нагородження та обговорення ініціатив учителів фізкультури, які пройшли до фіналу конкурсу від Parimatch Foundation. Викладачі запропонували інноваційні методики фізичного виховання у школах та отримали гранти на загальну суму 500 000 гривень.

Фізкультура — часто недооцінений предмет у шкільній програмі, а її викладачі зазвичай не отримують визнання, на яке заслуговують. Конкурс проєктів учителів-новаторів від Parimatch Foundation виправляє цю проблему: шляхом конкурсного відбору вчителі фізкультури, що запропонували найкращі ініціативи, отримали заслужену увагу та ресурси на розвиток своїх ідей. На заході вони разом з експертами в студії обговорили свої напрацювання.

"Учителі-новатори — це про руйнування стереотипів щодо викладання фізичної культури в школі та власні інноваційні підходи до предмету та учнів. Я була приємно вражена кількістю та якістю поданих на конкурс робіт. Упевнена, що з такими викладачами у фізичної культури велике майбутнє!" — розповіла Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation і член журі конкурсу.

"Зараз дуже актуальним є питання рухової активності учнів і дітей з особливими освітніми потребами. Ми, як міністерство, разом з нашими друзями-партнерами та вчителями шукаємо нові методи та підходи в цих напрямках. Ми сподіваємося, що цей захід стане щорічним, і зі свого боку будемо цю ініціативу підтримувати", — зазначив Євген Баженков, в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

У заході також взяли участь Роман Греба, Президент Української федерації учнівського спорту, Мирослав Дутчак, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України та Олена Гавриленко, начальник відділу формування здорового способу життя Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту.

Члени журі відзначили запровадження вчителями цікавих методик викладання фізкультури. Фіналісти вводили в уроки елементи фітнесу, бойового гопаку, скейтбордингу. Крім того, вчителі використовують YouTube, Instagram і Tiktok для дистанційної роботи з учнями. Все це підвищує інтерес школярів до фізичного розвитку.

У фінал конкурсу вийшло 25 ініціатив вчителів з Київської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької, Одеської, Чернігівської, Сумської, Волинської областей. Вони запропонували проєкти в чотирьох напрямах:

1) інноваційних форм і технологій фізичного виховання учнів початкової школи;

2) інноваційних форм і технологій фізичного виховання учнів середньої школи;

3) фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання;

4) соціалізації дітей з особливими освітніми потребами засобами фізичної культури.

Конкурс проводився у два тури, розпочавшись збором заявок з 25 жовтня та закінчившись оголошенням переможців із 1 по 15 листопада.