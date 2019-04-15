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5 травня в Києві і по всьому світу пройде одночасний благодійний забіг WINGS FOR LIFE WORLD RUN

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5 травня о 14:00 Україна приєднається до всесвітнього одночасного благодійному забігу Wings for Life World Run, метою якого є збір коштів для пошуку методів лікування травм спинного мозку. Приєднатися до глобальної мети можна в будь-якому місті і локації - за допомогою мобільного додатку забігу "Wings for Life World Run".

5 травня в Києві і по всьому світу пройде одночасний благодійний забіг WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Бігти можна як одному, так і разом з друзями і однодумцями – в спільних забігах з мобільним додатком (APP RUN), які організовуються в Києві, Дніпрі, Одесі, Ужгороді та інших містах. Деталі про всіх українських організованих забігах тут.

У Києві такий організований забіг з мобільним додатком - Wings for Life World Run APP RUN KYIV - відбудеться 5 травня о 14:00 на Трухановому острові. Подія в Facebook.

5 травня в Києві і по всьому світу пройде одночасний благодійний забіг WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Як взяти участь в Wings for Life World Run APP RUN?

  1. Завантажити мобільний додаток WINGS FOR LIFE WORLD RUN

  2. Приєднатися до забігу в своєму місті. Наприклад, до APP RUN KYIV.

  3. Оплатити внесок учасника (10 євро)

  4. Бігти разом з усім світом заради тих, хто не може, - 5 травня о 14:00.

Кожен учасник організованих забігів в Києві, Одесі, Дніпрі та Ужгороді отримає медаль фінішера і сувенірну продукцію на згадку про забігу.

100% вступних внесків учасників спрямовані на пошук і дослідження методів лікування травм спинного мозку. За шість років Wings for Life World Run перетворився в світовий рух з завзятими шанувальниками, які щорічно беруть участь в забігу. Завдяки учасникам, донорам та спонсорам, за весь час забіг зібрав неймовірні 23,6 млн євро для фонду Wings for Life, щоб фінансувати дослідження методів лікування травм спинного мозку.

5 травня в Києві і по всьому світу пройде одночасний благодійний забіг WINGS FOR LIFE WORLD RUN

До благодійної ініціативи в Україні також приєдналися Амбассадор Wings for Life World Run: олімпійська чемпіонка і п'ятиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко, триразовий чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, чотириразова призерка чемпіонату світу з маунтинбайку Яна Беломоїна, телеведуча і лідерка руху активної реабілітації Уляна Пчелкина, громадський активіст і організатор таборів реабілітації Віталій Пчелкин, телеведуча 1 + 1 і амбасадорка Групи акт івной реабілітації Соломія Вітвіцька, а також активіст, спортсмен і засновник ГО "ДоступноюA" Дмитро Щебетюк і інші.

5 травня в Києві і по всьому світу пройде одночасний благодійний забіг WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Що таке Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run - це всесвітній забіг, учасники якого стартують одночасно по всьому світу о 11:00 (UTC) - незалежно від пори року, часу доби або погодних умов в конкретній місцевості. Серед бігунів – початківці і досвідчені бігуни, професійні спортсмени та учасники на інвалідних кріслах.

Унікальність забігу ще і в тому, що учасники втікають і не До фінішу, а ВІД нього, намагаючись втекти від автомобіля-кетчера (Catcher Car), який є "рухомий фінішною лінією", що слідує за учасниками в заданому темпі. Реальний автомобіль-кетчер або віртуальний (в мобільному додатку) переслідує бігунів на протязі маршруту і поступово збільшує свою швидкість, поки не наздожене кожного учасника. Коли автомобіль-кетчер (реальний або віртуальний) наздоганяє учасника, його / її гонка закінчується. Останні чоловік і жінка, яких наздоженуть, оголошуються Глобальними чемпіонами!

І з року в рік учасники в цей день біжать заради тих, хто не може, - заради людей з пошкодженням спинного мозку, чиє життя змінилася за частку секунди після того, як вони посковзнулися, спіткнулися або потрапили в аварію.

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Murphy Lawrence
Murphy Lawrence
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