5-річний син рекордсмена UFC напав на суперника під час дуелі поглядів батька

Курйозний епізод під час зустрічі суперників по грі в корнхол між Коди Хендерсоном і бійцем змішаного стилю (MMA) Хорхе Масвідалем потрапив на відео.

Поєдинок за участю зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) повинен пройти в рамках American Cornhole League. Під час битви поглядів Масвідаль жартома штовхнув опонента.

При цьому був присутній син бійця UFC, який підбіг до Хендерсона і напав на нього. Сам Масвідаль дозволив 5-річній дитині нанести кілька ударів, а потім взяв її на руки.

Відзначимо, що окрім сина, Хорхе виховує двох дочок (2008 і 2002). Їхня мати – колишня дівчина бійця Іман Кава, з якою він прожив більше 10 років. Офіційною дружиною обраниця так і не стала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Масвідаль встановив неймовірне досягнення на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 239 в Лас-Вегасі. Масвідаль переміг співвітчизника Бена Аскрена за п'ять секунд, завдавши вбивчий удар коліном в голову в стрибку. Це найшвидший нокаут за всю історію UFC.