5-разова чемпіонка світу з Донецька про громадянство Росії: мені пощастило

П'ятиразова чемпіонка світу з синхронного плавання Марина Голядкіна розповіла про зміну громадянства на російське.

23-річна спортсменка народилася в Донецьку і до 2015 року виступала за збірну команду України.

"Мені багато хто не вірить, але скажу чесно: зміна громадянства з українського на російське не пов'язана з політичними обставинами. Я це робила до всього, вирішила ще в 2013-му. Переїзд затягнувся, оскільки це не так просто. Переїхала я в 2014-му, і поки переїжджала, якраз усе сталося. Вважаю, що це доля – мені пощастило, що я вчасно все зробила. Якби залишилася в Донецьку, було б дуже сумно – всі мої знайомі роз'їхалися. Там війна була, як там можна залишатися?" – цитує Голядкіну sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня Ахметов звернувся до жителів Донецька, згадавши "Донбас Арену".

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