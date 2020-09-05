5-разова чемпіонка світу про Донецьк: трапилося найстрашніше, що може бути

Максим Іншаков Інші види спорту 13:42, 5.09.2020 Оновлено: 13:59, 5.09.2020

П'ятиразова чемпіонка світу з синхронного плавання Марина Голядкiна розповіла про початок війни на сході України.

23-річна спортсменка народилася в Донецьку, до 2015 року виступала за збірну команду України, потім прийняла громадянство Росії й поїхала до столиці РФ.

"Я б у будь-якому разі виїхала. Я один раз приїжджала – ми забирали бабусю й дідуся в Москву. Це було років п'ять тому, більше не їздила. Звичайно, сумно. Я дуже любила своє місто, там красиво було. Ніколи не думала й не уявляла, що це може зачепити мене. Не думаєш, що до твого міста можуть прийти і стріляти. Усе це було в книжках, в історії, але я ніколи не думала, що це реально може трапитися в нашому місті, у нашому домі. Це найстрашнiше, що може бути", – цитує Голядкiну sports.ru.

Раніше Марина Голядкiна розповіла про зміну громадянства на російське, заявивши, що "їй пощастило".

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