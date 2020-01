40 секунд – не межа: п'ять найшвидших нокаутів МакГрегора

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор епічно повернувся в октагон.

Через півтора року після поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова ірландець побився з Дональдом Серроне. Поєдинок завершився блискавичним нокаутом у виконанні Конора, якому для перемоги вистачило всього 40 секунд. Цей бій увійшов до списку одних з найшвидших в кар'єрі МакГрегора.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам п'ять найбільш швидкісних нокаутів у виконанні ірландського ексчемпіона.

Дієго Брандао – 245 секунд

Влітку 2014 року Конор виступив в головному поєдинку вечора в Дубліні. Спочатку суперником ірландця повинен був стати Коул Міллер, проте той отримав травму.

В результаті проти МакГрегора вийшов Дієго Брандао з Бразилії, який не дотягнув до кінця першого раунду всього 55 секунд.

Дастін Пор'є – 106 секунд

У поєдинку, який пройшов у межах UFC 178, МакГрегор знову продемонстрував міць своєї лівої руки. Під кінець другої хвилини бою ірландець потряс Пор'є ударом в голову, а потім просто почав добивати, змусивши рефері зупинити поєдинок.

Маркус Брімейдж – 67 секунд

Одним з найлегших для Конора боїв став його дебют в UFC. Брімейдж показав посередню опозицію, викидаючи багато ударів в повітря.

А ось Конор блискучим аперкотом відправив суперника на настил вже на першій хвилині, після чого ефектно добив.

Дональд Серроне – 40 секунд

Повернення МакГрегора після фіаско в бою з Хабібом чекали з великим нетерпінням. Ірландець повернувся так, як і личить справжній зірці.

Вже через 25 секунд після старту Серроне впав на канвас від потужного хай-кіка в голову. Дональд зумів протягнути ще 15 секунд, але рефері змушений був закінчити бій через потужну атаку Конора.

Did you miss the Conor McGregor-Cowboy Cerrone # UFC246 match? Well here's the ENTIRE match. Are not you glad you did not pay for this? pic.twitter.com/z7THCnvB18